Usa, vince la lotteria due volte in 24 ore

foto Dal Web 08:47 - Vincere la lotteria due volte nello stesso giorno? E'possibile. Cary Collings, 61 anni di Puyallup ha vinto nel giro di 24 ore due volte la lotteria di Washington. - Vincere la lotteria due volte nello stesso giorno? E'possibile. Cary Collings, 61 anni di Puyallup ha vinto nel giro di 24 ore due volte la lotteria di Washington.

Grazie al primo biglietto ha incassato più di 55.000 dollari. Poi la mattina seguente quando è andato a rivendicare le sue vincite, non contento del risultato ottenuto, si è comprato tre gratta e vinci. Uno di questi nascondeva un premio di ben 200.000 dollari. Cary Collings ha avuto davvero 24 ore fortunate e si è portato a casa un totale di 255.000 dollari comprando solo 4 biglietti. Non è il primo giocatore a essere così fortunato. Un magnate britannico George Traykov ha vinto la lotteria due volte in due anni portandosi a casa quasi due milioni di dollari.