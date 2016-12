Thailandia, monaci buddisti su jet privato

10:04 - Tre monaci buddisti che viaggiano su un jet privato con costosi gadget. Il video ha sollevato l'ennesimo scandalo in Thailandia sui comportamenti del clero che si lascia tentare troppo spesso dalla modernità e dal potere. Il filmato, che spopola su YouTube con oltre 200mila visualizzazioni, mostra i monaci che si preparano al decollo del loro jet rilassandosi sui lussuosi sedili e proteggendosi dal sole con occhiali a specchio in stile "Top Gun". Su un sedile c'è una borsa di Louis Vuitton di grandi dimensioni, mentre uno dei due monaci ascolta musica dal suo iPod. I monaci si sono difesi sostenendo che il jet è stato loro donato da uno dei loro fedeli. Ma l'Ufficio nazionale per cattiva condotta ha ritenuto che tutto ciò non costituisca violazione tale da espellere i religiosi dall'ordine.