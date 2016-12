Messico, eruzione del vulcano

08:07 - Quello che è successo in Messico è impressionante e sorprendente. Una nuova eruzione del vulcano Popocatepetl ha prodotto il lancio di frammenti incandescenti fino a due chilometri dal cratere.Il Centro Nazionale per la prevenzione dei disastri ha riferito che il fenomeno ha generato un pennacchio di cenere di oltre quattro chilometri: ora una buona parte del Messico è contaminata perché a causa dei venti la cenere si è diffusa in tutto il nord-ovest e si sta dirigendo verso Città del Messico. Con una altitudine di 5452 metri sul livello del mare, Popocatepetl è la seconda montagna più alta in Messico e uno dei 14 vulcani attivi del paese.