Nel carcere di Lurigancho, cittadina peruviana, l'esercizio fisico è una delle attività ritenute più utili per il recupero dei detenuti. Ancora di più se fatta in gruppo. Così nei mesi passati, i carcerati si sono allenati per quattro ore al giorno. Il risultato? Eccolo: 3 ore a suon di step e sudore che hanno permesso ai 1.180 detenuti che hanno partecipato di entrare nel Guinness dei record.