Abitantionline, il social sull'edilizia si amplia

A sei mesi dalla nascita, il sito può già vantare 16mila utenti registrati e un vivace forum sui temi collegati al settore edilizio, il lato più marcatamente “social” del progetto realizzato da Groma - società specializzata nella gestione di servizi agli immobili di proprietà della Cassa Italiana di Previdenza dei Geometri.

"Abitantionline - afferma Vincenzo Acunto, direttore generale di Groma - è un social network che facilita il contatto tra domanda e offerta nel settore dei servizi integrati per la casa. Come tutti i social è gratis, sia per gli abitanti che creano la domanda, sia per gli artigiani o professionisti che rappresentano l’offerta”. Ognuna di queste figure può costruirsi una "vetrina" personale, un profilo dove evidenziare le proprie competenze e specializzazioni, nonché le zone di disponibilità del servizio.

Ma le novità non sono tutte qui, a breve verrà creata una nuova sezione del sito dedicata ai “feedback”, dove sia chi ha fornito prestazioni, sia chi ne ha usufruito potrà lasciare giudizi relativi alla propria esperienza, consigli preziosi per gli altri utenti.

“Abitantionline permetterà inoltre la creazione di condomini virtuali – conclude Acunto - come previsto dall'entrata in vigore della imminente riforma della legge sul condominio, uno spazio privato in cui pubblicare ogni documento della vita condominiale, dai verbali delle assemblee ai reclami".