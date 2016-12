Auto perde il controllo, pedoni sfiorati

13:07 - California. Una donna di 93 anni ha perso il controllo dell'auto, è finita sopra il marciapiede e lo ha percorso in retromarcia rischiando di travolgere per un pelo un uomo, una donna cieca e un cane guida. L'uomo, sentendo un rumore alle sue spalle, si gira e trascina la donna dietro l'angolo portando tutti in salvo. Da notare che il cane, forse per intuito, è il primo ad accorgersi della macchina che si sta avvicinando a tutta velocità. Non è noto come il conducente, una donna di 93 anni, abbia perso il controllo. La polizia sta ancora indagando sull'incidente, ma hanno già chiesto al conducente di sottoporsi a un nuovo esame alla motorizzazione.