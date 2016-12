Ti senti bella? In Brasile mangi gratis

16:24 - Sei una bella donna? In Brasile, nella catena di ristoranti italiani "Spoleto", puoi mangiare senza sborsare un centesimo. A stabilire l'avvenenza (o meno) delle clienti sono loro stesse, guardandosi allo specchio. Al momento di pagare il conto il cameriere chiede: "Ti senti bella?" Basta dire sì e il gioco è fatto: pranzo gratis assicurato. Il più delle volte però la risposta è: "Mi state prendendo in giro?" Ma l'azienda spiega che la particolare campagna di marketing è fatta per risollevare l'autostima delle appartenenti al gentil sesso.