14:08 - Le termiti prediligono il legno, ma non disdegnano nemmeno le banconote. L'ha scoperto suo malgrado un'anziana pensionata cinese che, non fidandosi delle banche, aveva custodito in un cassetto i risparmi di una vita: 400mila yuan, all'incirca 50mila euro. Al momento di mettere mano al gruzzolo per ridipingere casa, la donna si è però trovata di fronte alla distruzione di una cospicua parte del suo patrimonio, 7mila euro divorati dai famelici insetti.