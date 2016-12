Australia, abiti da sposa con... i condom

foto Web Correlati I vestiti più... belli 11:36 - "Ogni sposa, indossando questo abito, lascerà un ricordo indelebile nel giorno delle nozze". Sono le parole, tra il serio e il faceto, per descrivere un vestito fatto interamente di preservativi, presentato dalla municipalità di Shoalhaven, nel Nuovo Galles del Sud in Australia. Nella regione si è registrato un'impennata di malattia sessuali e le autorità hanno deciso questa campagna di sensibilizzazione shock. - "Ogni, indossando questo abito, lascerà un ricordo indelebile nel giorno delle nozze". Sono le parole, tra il serio e il faceto, per descrivere un vestito fatto interamente di, presentato dalla municipalità di Shoalhaven, nel Nuovo Galles del Sud in. Nella regione si è registrato un'impennata die le autorità hanno deciso questa campagna di sensibilizzazione shock.

Negli ultimi sei mesi, la regione ha registrato un aumento del 75% tra le donne e il 61% nei maschi delle diagnosi di infezioni a trasmissione sessuale, tra cui la clamidia che non opportunamente curata può portare a gravidanze extrauterine e infertilità. C'è però chi non ha gradito l'iniziativa.



"Stavamo lavorando per far diventare la cittadina una meta per famiglie". "Abbiamo le nostre sfide sanitarie e sociali, ma questa pubblicità porta solo vergogna e imbarazzo", dicono alcuni consiglieri della municipalità. Il sindaco ha risposto alle polemiche sottolineando che lo scopo era solo di attirare l'attenzione su un grave problema sanitario.