Gli Stati moderni 300 milioni di anni fa

Gli Stati attuali in una mappa di 300 milioni di anni fa 11:14 - Ecco come appaiano le nazioni di oggi in una mappa che rappresenta la Pangea, il supercontinente che si ritiene includesse tutte le terre emerse del nostro continente durante il Paleozoico e il primo Mesozoico. Trecento milioni di anni fa, quindi, la costa orientale degli Stati Uniti avrebbe delimitato il Nord Africa, mentre la Sicilia sarebbe stata praticamente attaccata alla Tunisia.

Il Trentino sarebbe a due passi dal mare e la Sardegna costituirebbe un'isola unica con la Corsica. Osservando la nuova mappa della Pangea, non si può non notare la somiglianza con un puzzle: le varie nazioni sono tutte riconoscibili, ma un po' spostate. Si potrebbe partire da New York e raggiungere direttamente a piedi il Marocco, perché le acque circondano le terre emerse in un unico grande oceano. Un mondo ancor più cosmopolita di quello attuale.