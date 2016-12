Tradimento, come vendicarsi in modo originale

foto Dal Web 14:34 - Ecco cosa succede se lasci aperto il tuo profilo Facebook e hai qualcosa da nascondere. Una ragazza ha scoperto che il ragazzo la stava tradendo e ha deciso di vendicarsi davvero in un modo originale. Ha nascosto gli oggetti personali del fidanzato e poi gli ha scritto una lettera con una dettagliata caccia al tesoro per ritrovarli: “Se vuoi le tue cose, fai così!”. Leggete bene e memorizzate. - Ecco cosa succede se lasci aperto il tuo profilo Facebook e hai qualcosa da nascondere. Una ragazza ha scoperto che il ragazzo la stava tradendo e ha deciso di vendicarsi davvero in un modo originale. Ha nascosto gli oggetti personali del fidanzato e poi gli ha scritto una lettera con una dettagliata caccia al tesoro per ritrovarli: “Se vuoi le tue cose, fai così!”. Leggete bene e memorizzate.

LA LETTERA - "Ciao Tesoro, indovina chi ha lasciato Facebook aperto sul proprio computer, e ha ricevuto un messaggio da Kelsi? Sì, proprio tu:) Ma non ti preoccupare, non ho rotto niente. Anzi, sono stata così dolce da impacchettarti le tue cose! Ho anche inventato un gioco divertente, visto che da quando ti conosco so che ti piace cercare le cose, e le altre ragazze!

Ecco dove troverai le tue: I tuoi vestiti sono dove ci siamo incontrati la prima volta. I tuoi videogiochi dove ci siamo dati il primo bacio. Il tuo laptop è dove abbiamo comprato il primo videogame insieme. La tua tv è dove l’abbiamo fatto la prima volta. Tutto il resto, comprese le foto degli ultimi 2 anni della nostra vita insieme sono a casa di Kelsi. Divertiti!! Ah, non ho rotto o danneggiato nulla ma non posso garantirti che tu possa ritrovare le tue cose! Buona ricerca!".