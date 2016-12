Modelle troppo magre: il mea culpa di H&M

foto 22:11 - Il mea culpa dell'amministratore delegato di H&M, colosso svedese della moda low cost, ha sorpreso tutti. Karl-Johan Pesson ha ammesso che il brand ha spesso utilizzato modelle eccessivamente magre, ma comunica l’intenzione di porre un'immagine di bellezza più salutare e reale. - Il mea culpa dell'amministratore delegato di H&M, colosso svedese della moda low cost, ha sorpreso tutti. Karl-Johan Pesson ha ammesso che il brand ha spesso utilizzato modelle eccessivamente magre, ma comunica l’intenzione di porre un'immagine di bellezza più salutare e reale.

“La responsabilità in questo campo è molto pesante. Ci sono molte modelle troppo magre e sotto peso, ma ce ne sono altre magre al punto giusto, e continueremo a lavorare con loro finché appariranno giovani e in salute” afferma Pesson “spero che le mie dichiarazioni spingano altre case di moda a fare lo stesso, riducendo l’utilizzo di donne troppo magre e promuovendo un nuovo ideale di bellezza”. Alle parole corrispondo i fatti: H&M ha lanciato di recente la campagna estiva per lanciare i nuovi costumi da bagno per l’estate 2013, in cui appare Jennie Runk, una modella curvy taglia 50. Ventiquattro anni, occhi verdi, viso incantevole e sguardo sensuale, la giovane e burrosa top model rappresenta un ideale di bellezza vicino alla realtà e in cui si può riconoscere ogni donna. Poco prima H&M aveva scelto Beyoncè come volto del brand, una star dalla bellezza tanto eterea quanto genuina. Una scelta controcorrente che lascia da parte i fisici anoressici per proporre un’immagine più sana e reale. La campagna ha raccolto molte critiche positive e i modelli curvy per l’estate stanno già riscuotendo un grande successo. Sembra che la moda abbia finalmente cambiato direzione, proponendo abiti adatti anche alle donne in carne. H&M è uno dei tanti brand che sta lanciando linee che contemplano anche taglie forti.