Lo dice il governo turco: fare sesso fa bene

A mettere nero su bianco i molteplici vantaggi di una soddisfacente attività sessuale ci pensa il governo turco: il ministero della Famiglia di Ankara, guidato dall’unico ministro donna Fatma Sahin, ha pubblicato una sorta di manuale della vita di coppia che guidi i coniugi – ebbene sì, la magia sembra funzionare solo se avete la fede al dito – nella costruzione del rapporto perfetto.

Niente insulti e offese, alla base del matrimonio dev’esserci il rispetto reciproco e una sana dose di affetto per il partner, a cominciare dai preliminari: prendete appunti, perché l’ars amatoria abbia successo non possono mancare tenere espressioni di apprezzamento, abbracci, baci, carezze e, dettaglio di non trascurabile rilevanza, fantasia. E pazienza se qualcosa dovesse andare storto, eventuali disfunzioni vanno affrontate con comprensione e sostegno.

In Turchia ci sono 75 milioni di persone, ma l’ambizione di Erdogan è aumentare il peso internazionale del proprio Paese sfondando il tetto dei 100 milioni: se ci fossero stati ancora dubbi sul procedimento da seguire, ora non ci sono più scuse.