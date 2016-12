Con la crisi un italiano su tre vive con mammà

foto Getty 16:21 - Italiani sempre più mammoni, un po’ per vocazione, un po’ per necessità, soprattutto a causa della crisi. Lo rivela l’indagine di Coldiretti. Il 31% vive con la mamma e il 42% vive al massimo a 30 minuti di distanza dalla famiglia. Il 60,7% dei giovani tra i 18 e i 29 anni coabita con i genitori, il 26,4% abita a meno di 30 minuti. - Italiani sempre più mammoni, un po’ per vocazione, un po’ per necessità, soprattutto a causa della crisi. Lo rivela l’indagine di Coldiretti. Il 31% vive con la mamma e il 42% vive al massimo a 30 minuti di distanza dalla famiglia. Il 60,7% dei giovani tra i 18 e i 29 anni coabita con i genitori, il 26,4% abita a meno di 30 minuti.

Non solo bamboccioni. Il bisogno di vicinanza riguarda anche i più grandi, di età compresa tra i 30 e i 45: il 25,3% non si decide a lasciare il nido, il 45,5 vive nei pressi. I dati destano preoccupazione se si va ad osservare quelli riguardanti gli adulti tra i 45 e i 64 anni: l’11,8% coabita, il 58,5% alloggia poco lontano. Coldiretti svela che la vicinanza materna svolge un ruolo sociale fondamentale, soprattutto in periodo di stallo economico. Si riscoprono il gusto della comunità, delle pareti domestiche e dei pasti salutari ed economici. Il ruolo delle mamme al tempo della crisi è fondamentale: offrono servizi e tutela, dall’ospitalità alla preparazione dei pasti, alla pulizia degli abiti a quella della casa. Per non parlare del preziosissimo aiuto che destinano alla cura dei nipotini. I dati mostrano anche come le mamme mettano a disposizione, oltre al sostegno morale, aiuti materiali come il sostegno economico, specialmente a causa dei drammatici livelli di disoccupazione che hanno investito il paese.