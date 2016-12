Dopo 127 anni la Coca Cola cambia look

- Coca Cola festeggia 127 anni cambiando il look. Per la prima volta il celebre logo della bibita più bevuta al mondo sarà sostituito dai nomi di battesimo, da nomi generici e dai modi di dire più diffusi e popolari tra gli italiani.

Con 350 milioni di bottiglie e lattine, "Condividi una Coca Cola" è la prima e più imponente campagna di personalizzazione mai realizzata. Da maggio ad agosto 2013 sulle bottiglie e lattine di Coca Cola, Coca Cola light e Coca Cola Zero, campeggeranno i 150 nomi propri più diffusi in Italia da Alessandra a Valentina, da Andrea a Stefano. Ma la fantasia non finisce qui.

Protagonisti anche nomi generici come “mamma”, “amico”, “il prof”, “la squadra” e modi di dire più comuni tra il pubblico di giovani consumatori come “lo Zio”, “il Socio” ,”il Fenomeno” , “la Vip”, “la Stilosa”, “il Genio”.

Nel nome scelto della campagna c’è l’obiettivo dell’iniziativa. La parola d’ordine è condivisione: tutti alla ricerca del proprio nome e di quello del vostro amico per gustare insieme la bibita che piace a tutti.