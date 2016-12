Australia, cinque italiani per i lavori da sogno

- Best Jobs in the World è un concorso bandito da Tourism Australia che propone sei lavori da sogno. Tra i 150 candidati, provenienti da 35 nazioni, ci sono anche cinque italiani.

Il primo italiano è Manuel Bustelo che si è iscritto per diventare Outback Adventurer nel Nothern Territory, una guida nei territori fuori dalla civiltà. Valerio Cozzi e Giovanna Cugnetto invece sperano di ottenere il posto di custodi di Kangaroo Island, un’isola da sogno nel sud dell’Australia. Arianna Spagnolo vorrebbe invece il posto di Taste Master nella Western Australia, una sorta di maestro del gusto. Infine Massimiliano Morelli spera nel lavoro di Park Renger nel Quennsland.

I responsabili del concorso hanno selezionato i 25 nomi per ogni posto. Una volta recuperate le referenze, verranno selezionati tre candidati per ciascun posto. Infine il 21 giugno 2013 saranno annunciati i sei fortunati vincitori, superstiti all’ultima definitiva scrematura. L’Italia aveva da subito guadagnato il terzo posto per il numero di candidature. Un dato che rivela il grande interesse dei nostri giovani per l’Australia e le sue opportunità.