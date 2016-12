L'ultima moda inglese: farsi tatuare i capezzoli

foto Afp Correlati Un tatoo al posto del seno per coprire le cicatrici del tumore 09:39 - Avere seni perfetti ormai non basta più. Dal chirurgo le donne inglesi vanno anche per farsi tatuare i capezzoli: si tratta di un'operazione a tutti gli effetti che ridà colore e definisce meglio il contorno delle areole. In origine si è sviluppata per le pazienti malate di cancro che hanno ricostruito il seno dopo l'operazione. Ma ora è diventata propria una moda: dopo una lampada solare e un iniezione di botox, non può mancare il "tittooing". - Avere seni perfetti ormai non basta più. Dal chirurgo le donne inglesi vanno anche per farsi tatuare i: si tratta di un'operazione a tutti gli effetti che ridà colore e definisce meglio il contorno delle areole. In origine si è sviluppata per le pazienti malate di cancro che hanno ricostruito il seno dopo l'operazione. Ma ora è diventata propria: dopo una lampada solare e un iniezione di botox, non può mancare il

Il tatuaggio, che dura dai 12 ai 18 mesi circa, richiede in media due ore di intervento e costa circa 1.200 sterline per entrambi i capezzoli. A sottoporsi all'operazione sono per lo più ragazze giovani, tra i 20 e i 30 anni. Lo fanno per non sentirsi in imbarazzo in topless, al mare o negli spogliatoi delle palestre.



Secondo un rapporto del Telgraph, nella zona di Liverpool ci sono almeno 15 medici esperti nel "tittooing" e ognuno di loro vede più di tre donne a settimana. Claire Jagger, 38 anni, racconta: "Farmi tatuare i capezzoli è stato il tocco finale dopo aver rifatto il seno. Ho voluto valorizzare i capezzoli per renderli più scuri, avere una forma perfetta. Ora mi sento benissimo".