La quidditch mania ha invaso la Rete

In Rete spopola la quiddich mania 09:53 - Streghe e maghi per uno scatto. Il Quidditch è il nuovo trend rubato a Harry Potter che sta invadendo i blog e i social network fotografici. Farsi un tuffo o una partita con amici l'importante è essere a cavalcioni della propria scopa. La moda bizzarra ha invaso la Rete. Ed è diventata virale in Giappone, Usa ed Europa.

Tutto ciò che serve è un amico rapido con le dita che immortali il "magico" momento con una macchina fotografica e un manico di scopa stretto tra le gambe. Il gioco è diventato famoso grazie a Harry Potter e ai suoi compagni di wizard.



La foto-mania invece è iniziata in Giappone, da un gruppo di studenti (presumibilmente annoiato), e ha già spopolato in Russia, Europa e America. Non è la prima volta che uno scatto bzzarro è diventato virale in tutto il mondo grazie a Internet.