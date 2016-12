In Germania tombe sempre più personalizzate che raccontano i cambiamenti sociali

- C'è una lapide coloratissima che raffigura Supermario, un'altra a forma di telefono cellulare, un'altra ancora scolpita come una chitarra elettrica. C'è chi ci ha voluto sopra dei gattini o una tazza da caffè, chi ha preferito personalizzarla con parole inquietanti - "La vendetta sarà mia" - oppure pessimiste - "è tutto una schifezza", dove lo schifo è reso con un'espressione ben più colorita che possiamo riportare solo in tedesco: Scheisse. E c'è anche chi ha voluto una statua del defunto, per ricordarlo in morte così come fu in vita: una scultura mostra un ragazzo ritto in piedi, con addosso un completo della sua squadra del cuore e sotto il braccio un pallone da calcio.

Non ci troviamo in un parco giochi, ma in Germania, nel 2013. Il paese dove, negli ultimi anni, una nuova tendenza sta prendendo sempre più piede: la personalizzazione dell'ultimo giaciglio. Ad indagare sul curioso fenomeno sono stati due sociologi tedeschi, Thorsten Benkel e Matthias Meitzler. Negli ultimi due anni, gli studiosi hanno visitato oltre 270 cimiteri, fotografando più di 19mila lapidi. "Una ricerca sul campo tra Vienna e Berlino", come l'hanno definita sul Der Spiegel, che mira ad indagare sui cambiamenti sociali del Paese attraverso i suoi campisanti. Il progetto ha unito fotografia e interviste: per comprendere a fondo il fenomeno, infatti, Benkel e Meitzler hanno raccolto decine di testimonianze di teologi, becchini e scalpellini. Scoprendo, alla fine, che la personalizzazione delle tombe in Germania non è casuale.

Fino a un secolo fa, tutte le lapidi dei cimiteri tedeschi ospitavano le fotografie dei defunti. Con il nazismo e la seconda guerra mondiale, però, quest'abitudine si perse: nel lutto generale, quello che contava era la tragedia collettiva, non la storia dei singoli individui. Così, negli anni '40 e '50, le lapidi divennero tutte uguali, senza foto, senza scritte, recanti solo il nome e il cognome della persona sepolta e la data di nascita e di morte. Negli anni '60, però, con lo sviluppo di una società maggiormente individualizzata, i tedeschi tornarono a sentire il bisogno di esprimere il proprio "io" anche attraverso le loro tombe. Chiesero e ottennero la facoltà di esercitare una maggiore libertà di espressione all'interno dei cimiteri cittadini; una volta abbattuta la barriera dell'anonimato, le fotografie tornarono sulle lapidi. E cominciò quel processo di individualizzazione sepolcrale proseguito fino ad oggi (con conseguenze, come abbiamo visto, estremamente kitsch).

Secondo gli studiosi, i cimiteri oggi riflettono perfettamente la società e la regione in cui si trovano: tra l'Est e l'Ovest della Germania, tra le zone rurali e quelle industriali, ci sono profonde differenze. Quasi come fossero dei profili Facebook, le lapidi tedesche oggi ci dicono molto della persona che le "abita". E un po' come avviene col social network, si sta sviluppando un interesse sempre più elevato per la tecnologia. A Francoforte, per esempio, c'è una tomba con un hard disk integrato; a Bergish Gladbach, piccolo paesino del Nord Reno- Vestfalia, ce n'è una con un codice QR disegnato sopra. Basta scattare una foto col telefonino e si accede ad un sito contenente foto, video e scritti raffiguranti o appartenenti al defunto. A quando una tomba contenente "ceneri digitali"? Marco Valerio Marziale, il più grande epigrammista di sempre, avrebbe saputo coglierne il lato ironico meglio di chiunque altro.