Heidi, la sosia di Kate con i cuscini sulla pancia

- Essere Kate Middleton non è facile, soprattutto quando porti in grembo l'erede al trono del Regno Unito, ma la vita da sosia può essere altrettanto impegnativa. Per somigliare il più possibile alla duchessa di Cambridge in stato interessante, Heidi Agan ha dovuto mettere a punto un metodo speciale: una serie di imbottiture di diverso spessore che le daranno un pancione sempre più grande e simile a quello della vera Kate.

Da quando Buckingham Palace ha confermato l'arrivo della cicogna per Kate e William, la signorina Agan si è messa all'opera per mantenere anche nei nove mesi seguenti il primato di clone ufficiale della principessa.

La cameriera di 32 anni ha ammesso alla Bbc: "Diventerò rotonda esattamente come Kate. Penso che sia importante per essere una sosia credibile". Ma Heidi non aveva in cantiere l'idea di un figlio così sostituirà il pancione con dei cuscini via via più spessi man mano che la reale gravidanza procederà verso il parto.



Del resto, quello di imitatrice ufficiale è per Heidi un lavoro a tempo pieno: ha lasciato il suo lavoro come cameriera in un ristorante (retribuito sei sterline all'ora) per vestire i panni della principessa più ammirata al mondo. Panni che le rendono 650 sterline ad apparizione.