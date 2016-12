Alicia, la donna che ha fatto 330 "ritocchini"

Un milione di sterline il costo complessivo della sua mania per la perfezione. L'ex modella inglese Alicia Douvall ha così battuto anche l'americana Cindy Jackson, finora riconosciuta come la donna più "affezionata" al chirurgo plastico.



Ma adesso la 34enne pare non essere soddisfatta e accusa i medici di averla trasformata in una "dipendente" del bisturi. "Nessuno dei medici che mi hanno operato ha cercato di fermarmi - lamenta oggi Alicia. - Penso che volessero solo i miei soldi".