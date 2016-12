Uno scatto a Disney World e 15 anni dopo sposi

foto Dal Web 13:26 - Alex e Donna sono due americani felicemente sposati da 8 anni. Si sono conosciuti sul posto di lavoro e lì è nata la loro storia d'amore. In realtà, però, la coppia aveva già avuto modo di incontrarsi e una fotografia lo dimostra. E' durante una gita a Disney World, in Florida, nel 1980 che le vite di Donna e Alex si erano sfiorate. Lei, 5 anni, posa con la famiglia nella classica foto ricordo. Lui, 3 anni, è nel passeggino che appare dietro lo scatto. sono due americani felicemente sposati da 8 anni. Si sono conosciuti sul posto di lavoro e lì è nata la loro. In realtà, però, la coppia aveva già avuto modo di incontrarsi e una fotografia lo dimostra. E' durante una gita a, in Florida, nel 1980 che le vite di Donna e Alex si erano sfiorate. Lei, 5 anni, posa con la famiglia nella classica. Lui, 3 anni, è nel passeggino che appare dietro lo scatto.

Dopo quel primo incontro, i due non si sono più visti per anni. Le rispettive famiglie vivevano a chilometri di distanza: una in Florida e l'altra in Canada. Ripensando alla piacevole vacanza nel magico mondo Disney, Donna ha guardato infinite volte quella foto, senza mai immaginare che lì fosse ritratto anche il suo futuro fidanzato e poi marito.



Solo dopo una settimana dalle nozze, Alex per caso si torva tra le mani l'immagini galeotta e si accorge che l'uomo che spingeva il passeggino era suo padre e il piccolo all'interno era proprio lui. "E' stato il fato ad unirci", racconta ora convinta la coppia. Certo i due hanno una bella storia da tramandare a figli e a nipoti.