Nuda in Rete, sergente "degradato" a Houston

La sexy vigilessa che turba il sonno di Alemanno 10:57 - Scandalo al dipartimento di polizia di Houston, in America, a causa dell'atteggiamento poco professionale del sergente Stacey Suro. La poliziotta infatti è stata "pizzicata" nuda in Rete. Le donna aveva pubblicato in un sito per modelle un centinaio di foto che la ritraggono in pose sexy. Così, dopo 5 mesi di indagini e trovate le prove della sua condotta, poco etica, è stata degradata. - Scandalo al dipartimento di, in America, a causa dell'atteggiamento poco professionale del. La poliziotta infatti è stata "pizzicata". Le donna aveva pubblicato in un sito per modelle un centinaio diche la ritraggono inCosì, dopo 5 mesi di indagini e trovate le prove della sua condotta, poco etica, è stata

Per punizione non potrà più pattugliare per le strade della città e dovrà restare dietro la scrivania alla sede del dipartimento. L'agente non ha commentato e ha accettato a testa bassa. Altro non poteva fare dinanzi a delle prove così schiaccianti, prima che cancellasse la sua biografia online, gli hacker-agenti hanno scoperto anche che si faceva chiamare "tessoro". Davvero poco, poco professionale.