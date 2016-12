Gb, il principe Carlo vuole parlare arabo

foto Ap/Lapresse Correlati Gb, per principe Carlo BMW blindatissima

17:29 - Spesso al centro di maligne ironie per il suo eterno ruolo di erede al trono, il principe Carlo é, in realtà un uomo colto e curioso. L'aspirante sovrano del Regno Unito ha confessato, durante la sua visita in Qatar con Camilla al seguito, di studiare l'arabo da sei mesi. Ma Carlo ammette di non essere soddisfatto dei risultati dicendo: "Da un orecchio entra e dall'altro esce".

Passione per l'Islam - A guidare i mesi di apprendimento della nuova lingua, la voglia del principe di Galles di leggere il Corano in lingua originale. Un interesse per la religione islamica che Carlo aveva già espresso. Nel 2010, in una sua visita all'Università di Oxford aveva suggerito che osservare i “principi spirituali” islamici avrebbe aiutato a proteggere l'ambiente, un'altra sua grande passione. L'erede al trono in varie occasioni ha anche promosso il dialogo tra le culture.



Oggi a Doha Carlo ha incontrato privatamente anche la moglie dell'emiro del Qatar, Sheikha Moza bint Nasser, che è a capo della Qatar Foundation che lavora sullo sviluppo dell'istruzione nel suo Paese, anche se è più nota per essere lo sponsor del Barca, la squadra di calcio di Barcellona.