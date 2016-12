Dalla Francia mutande da uomo profumate

"Abbiamo creato il prodotto per l'uomo elegante e attento al comfort - aggiunge - mettendo insieme la tradizione della profumeria francese alla tecnologia". Il marchio esiste dal 2011 e commercializza intimo da uomo e donna che vanta come caratterisctica principale la fabbricazione che avviene interamente in Francia.

Per reprire i soldi necessari a lanciare la commercializzazione l'imprenditore ha deciso di non ricorrere a forme di finanziamento tradizionali, preferendo una moderna piattaforma di crowdfounding online. Tutti gli utenti possono effettuare una donazione per vedere realizzato il progetto. Dei 10mila euro necessari, per il momento ne sono stati raccolti la metà.