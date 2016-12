Usa, in arrivo barrette fatte di insetti

foto Facebook 16:29 - Sono di nuova creazione e stanno già spopolando in America: sono le inedite barrette proteiche a base di insetti ed in particolare di grilli triturati sino a formarne una farina facilmente digeribile. Create a Salt Lake city dalla piccola azienda "Chapul", le barrette sono state inventate dal fondatore della compagnia Pat Crowley, convinto che le proteine degli insetti siano ben più sane, in quanto meno grasse, di quelle degli animali da allevamento e persino di legumi e noci. - Sono di nuova creazione e stanno già spopolando in: sono le inediteed in particolare ditriturati sino a formarne una farina. Create a Salt Lake city dalla piccola azienda, le barrette sono state inventate dal fondatore della compagnia, convinto che le proteine degli insetti siano ben, in quanto meno grasse, di quelle degli animali da allevamento e persino di legumi e noci.

E gli americani ci provano: "Sinora abbiamo venduto in 12 Stati ma già dal prossimo mese le richieste che riceviamo parlano di un raddoppio netto della nostra clientela e dell'area di diffusione", ha detto Crowley. "Mi stanno contattando specialmente dall'Europa - aggiunge - dove una serie di università, in particolare in Francia, Olanda e Germania, stanno studiano i vantaggi di aumentare le proteine derivanti dagli insetti nella dieta umana anche da un punto di vista ecologico".



Punta di diamante della produzione della ditta "Chapul" è la barretta "Thai". I suoi ingredienti:cocco, limone,ginger e grilli. Sia animali come le mucche che gli insetti - spiega una brochure illustrativa - sono composti in media da proteine al 57%, ma la differenza è che le mucche hanno anche il 43% grassi, mentre gli insetti solo 22%. E il sapore? Qualcuno giura che i grilli sanno di pollo, ma Crowley corregge: "il sapore è così lieve, come i semi di girasole, che dipende da quali spezie si usano per condire la barretta".