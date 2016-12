Parigi, presto il passeggino-sharing

foto Getty 18:14 - Dopo il Velib' e l'Autolib', la celebre bicicletta e l'auto in libero servizio messe a disposizione degli abitanti, Parigi è pronta a un altro strumento rivoluzionario: il Landolib', (da Landeau, carrozzina in francese) il passeggino pubblico a disposizione di tutti i genitori, le cui stazioni verrebbero sistemate in modo strategico davanti alle fermate della metro o nei luoghi di grande frequentazione. - Dopo il Velib' e l'Autolib', la celebre bicicletta e l'auto in libero servizio messe a disposizione degli abitanti, Parigi è pronta a un altro strumento rivoluzionario: il, (da Landeau, carrozzina in francese)a disposizione di tutti i genitori, le cui stazioni verrebbero sistemate in modo strategico davanti alle fermate della metro o nei luoghi di grande frequentazione.

Vita più comoda per bebè e genitori - La proposta arriva da Jean-Baptiste Menguy, un consigliere del partito di centrodestra Ump al consiglio municipale di Parigi, in vista delle elezioni comunali del 2014. Per lui, si tratta di "proporre un servizio di affitto di passeggini, sul modello del Velib' e dell'Autolib', per i genitori che impazziscono nei loro spostamenti nella capitale. E' infatti difficile prendere la metro perché non è accessibile, ma anche il bus, dove non si possono tenere più di due passeggini aperti, ancor meno la macchina, con tutti i problemi di traffico".

In questo contesto, spiega Menguy “la mia idea del Landolib' è agevolare la vita delle famiglie parigine. Le stazioni verrebbero sistemate vicino alla metro e agli asili nido, ma anche in luoghi pubblici molto frequentati''. Del resto, conclude il consigliere, “è un'idea che già esiste nei parchi divertimento o nei centri di villeggiatura. Non c'è motivo per non affrontare questa sfida”.