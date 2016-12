Bradford, Batman è un fattorino

foto Reuters Correlati Le foto di Batman dalla polizia

15:35

- Risolto il mistero dell'uomo vestito dache si ieri si è presentato in un commissariato di, Inghilterra del nord, e ha consegnato alla polizia un malvivente di 27 anni, suscitando stupore e curiosità. Il "supereroe" si chiama in realtàed è un fattorino di 39 anni che si ere ha accompagnato un suo amico, con tutta una serie di precedenti per furto e frode, a