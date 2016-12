Monopoly on the road, vince il cane Scotty

- Dopo ben 5 mila lanci di dadi, ad aggiudicarsi il Monopoly on the road è il Cane. Accompagnato da centinaia di supporter è arrivato per primo sul suolo capitolino e, in attesa dell’arrivo delle altre 7 pedine, ha dato il benvenuto al Gatto, la new entry scelta attraverso la votazione internazionale Salva la tua pedina.

Si è concluso così il primo giro d’Italia del nuovo Monopoly. A farla da “padrone” Scottie, la pedina a forma di Scottish Terrier che ha conquistato il gradino più alto del podio. Al secondo posto si è piazzato il Cappello, terza la Macchina da corsa. A completare la classifica, la Nave, lo Scarpone e la Cariola, Ditale e il Ferro da stiro.

Le pedine hanno così percorso quasi tutto lo Stivale grazie ai lanci di dadi dei fan su Staserasigioca.it. I punteggi ottenuti servivano a farle muovere fisicamente attraverso il Tabellone Italia, tramite una staffetta che ha coinvolto un migliaio di appassionati. Il tour è partito a Milano, la città simbolo del gioco in scatola per eccellenza, toccando poi Monza, Bergamo, Brescia, Verona, Ferrara, Bologna, Ravenna, Rimini, Ancona, Teramo, L'Aquila, fino ad arrivare a Roma.

È innegabile, i migliori amici dell’uomo, cane e gatto, hanno un fascino particolare, persino sugli appassionati di giochi in scatola. Per la gioia degli animalisti, non è un caso se il Gatto ha stracciato la concorrenza delle altre pedine o se il tenero Scottish Terrier, oltre ad esser stato il più votato in assoluto, si è anche aggiudicato il Monopoly on the road.