Il governo israeliano "recluta" la Refaeli

In versione "Babbo Natale" con... strip 12:05 - La top model Bar Refaeli è stata "reclutata" dal ministero degli Esteri israeliano che l'ha convinta a partecipare a un filmato umoristico di due minuti, da divulgarsi sul Web. Lo scrive il giornale filo-governativo "Israel ha-Yom", secondo cui lo spot sarà centrato sulle invenzioni israeliane piu' diffuse nel mondo, dall'agricoltura alla cibernetica. La Refaeli non ha chiesto in questa occasione alcun compenso.

Quella ingaggiata dal ministero è una vera e propria arma segreta. Dopo avere incantato la platea di Sanremo pochi giorni fa, dunque, Bar si mette a disposizione del governo e in modo gratuito. Un corpo donato alla patria.



L'obiettivo del governo israeliano è ovviamente quello di trasmettere agli occhi dei Paesi stranieri, un'immagine rassicurante e, al tempo stesso, sensuale e accativante. Simbolo patriottico della modernità e della visione occidentale di Israele. Il quotidiano "Haaretz" qualche tempo fa ha sancito l'incarnazione di Bar in donna immagine con parole inequivocabili. "Le ragazze di Hezbollah, di Hamas o dell'Iran non si fanno fotografare in costume da bagno e neppure quelle egiziane o saudite - vi si legge -. Questo comprova la nostra appartenenza al club culturale occidentale. Agli occhi degli israeliani una foto di Refaeli contribuisce a renderci più americani e più occidentali".