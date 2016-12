L'italiana che illumina Cambridge

- "Non desidero cambiare nulla in Inghilterra, salvo il clima", diceva, a ragione, Oscar Wilde. Non la pensa così Alessandra Caggiano, una dei tanti che hanno preso un aereo per raggiungere lidi più confortevoli rispetto all'Italia. Torinese di nascita, 32 anni, vive nel Regno Unito sin dal 2006, ha svolto diversi lavori, come il pub manager o il consulente per la formazione e si è trasferita in seguito a Cambridge per prendere un Master in Business and Leadership. Ora ha ideato un festival dedicato interamente a una delle cose più evanescenti e fondamentali che esistano: la luce. A Tgcom24 ha voluto raccontare la sua avventura.

Sicuramente il bisogno di vivere un' esperienza nuova, di conoscere una realtà diversa da quella italiana. Mi sono trovata in una delle zone più attive dell'Inghilterra e d'Europa, un luogo in cui l'imprenditoria è strettamente legata alla tecnologia e allo sviluppo dei servizi. Questi due aspetti chiave hanno contribuito fortemente nella decisione di iniziare una mia attività. Nel 2012 ho lanciato la mia compagnia, Cambridge Event Management Ltd e la mia passione per il tema dell'ecologia e delle risorse rinnovabili mi hanno portato a creare, con un imprenditore locale, il " e-Luminate Festivals ".Cambridge è una bellissima cittadina storica, incentrata su un'istituzione vecchia di 800 anni: la sua università, a cui la maggioranza degli edifici del centro appartiene. L'università ne detiene il controllo sotto qualsiasi punto di vista. Neanche una semplice lampadina può essere cambiata senza il consenso del Vice Cancelliere. Di conseguenza, la città ha un suo peculiare, antico fascino ed è estremamente buia. Una sera, camminando per le sue strade, mi è tornata in mente Torino, e il fantastico evento che viene organizzato ogni anno da ottobre a gennaio: Luci d'Artista . Le piazze e le vie di Torino vengono illuminate da diverse installazioni, opere d'arte che si susseguono una dietro l'altra per le vie del centro. Quindi ho svolto una ricerca su questa e altre manifestazioni simili, anche per capire quanto questi eventi costino in termini di energia o di emissione di CO2. Essendo a Cambridge e avendo accesso a un pool di talenti incredibile, ho deciso di puntare sulla creazione di un evento veramente originale, approfondendo queste interessanti tematiche. Così è nata l'idea di e-Luminate Festivals.Il festival includerà vari eventi sul tema della luce: non solo proiezioni e installazioni artistiche, ma anche workshops e conferenze sul tema della luce e dell'energia rinnovabile.Abbiamo ricevuto un appoggio finanziario dal Comune, ma per portare avanti l'iniziativa abbiamo bisogno di molti più fondi. Mi piacerebbe riuscire a creare uno scambio, un “gemellaggio” con Torino. Ovviamente, per raggiungere la cifra abbiamo iniziato la campagna di raccolti fondi con largo anticipo. La manifestazione si terrà dal 20 al 24 febbraio 2013, speriamo di avere un buon riscontro!Certamente la mentalità della gente e la sua generosità. Non tornerei più in Italia, perché non ci sono prospettive lavorative o di carriera.