North Carolina, "Mostri i capezzoli? In galera!"

- “E’ fatto divieto di esporre organi esterni sessuali o di escrezione incluso il capezzolo di esseri umani di sesso femminile”. Non è una legge del XIX Secolo, è un disegno di legge proposto alla Camera del North Carolina per impedire alle donne di esporre in pubblico le proprie grazie.

”Può sembrare un’inezia” dichiara uno dei relatori, il repubblicano Rayne Brown “ma è una questione sulla quale amministratori locali e poliziotti non hanno niente da ridere”

In effetti, quella dei capezzoli in libertà sembra essere una vera emergenza nella Carolina del Nord. Infatti, il 26 agosto scorso una quarantina di donne hanno protestato in topless per chiedere la parità dei diritti

Il disegno di legge prevede pene fino a 6 mesi di detenzione e dovrebbe fare ordine su una materia della quale si era occupata anche la Corte d’Appello dello Stato sostenendo che i seni non erano “parti private” delle donne.

La proposta, però, trova già la ferma opposizione delle donne. La Rappresentante democratica, Annie Mobley, membro della Commissione Giustizia del parlamento del North Carolina, è preoccupata che le donne, d’ora in avanti, vengano criminalizzate se si vestiranno in modo provocante.