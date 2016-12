Un semplice test per capire quanto dura l'amore

- Quanto durerà questa storia d’amore? Sarà per sempre? Chi non se lo è chiesto almeno una volta pensando al proprio compagno o compagna? Ebbene da oggi pare sarà possibile ottenere una risposta seria. Uno studio della Brown University pubblicato dal Daily Mail dimostrerebbe come sia possibile stabilire l’intensità e la durata deill'amore attraverso una semplice rilevazione dell’attività celebrale.

I ricercatori sono riusciti ad evidenziare delle notevoli differenze nell'attivazione cerebrale tra le coppie più solide e quelle più instabili. Dodici i soggetti che si sono sottoposti all’esperimento, metà dei quali sono rimasti insieme al partner alla fine della ricerca. Il test si è basato sull’analisi dell’attività cerebrale rilevata durante una risonanza magnetica del cervello, mentre veniva mostrata loro una foto del partner e veniva chiesto di pensare alla persona amata.

I risultati hanno mostrato l’esistenza di un grande gap tra le persone che mostravano una maggiore attività nell'area che reagisce di solito alla bellezza visuale, e quelle che invece mostravano una maggiore reazione nella corteccia mediale orbitofrontale, legata invece alle critiche e ai giudizi. Sorprendentemente ma non troppo, le aree del piacere erano meno attivate nelle coppie solide, rispetto a quelle di più breve durata, un fenomeno secondo gli scienziati legato alla sazietà e alla soddisfazione. “Tutte le persone coinvolte nello studio provavano un amore molto intenso per il partner, e questo si vedeva nelle risonanze - spiega Arthur Aron, uno degli autori - ma c'è qualche sottile indicatore che mostra quanto fossero in realtà stabili questi sentimenti”. “Solo se l'amore si combina con una visione positiva del partner e con un'attitudine a moderare i conflitti il rapporto sembra essere realmente produttivo". Secondo gli esperti la scoperta potrebbe avere un vero risvolto “pratico”, aiutando ad esempio le coppie in crisi a capire meglio le origini dei conflitti.

Che dire per questo San Valentino, qualcuno potrebbe anche optare per una bella risonanza in ospedale in alternativa alla solita cenetta a lume di candela.