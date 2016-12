Parigi, San Valentino milionario per un 50enne

foto Dal Web 12:50 - San Valentino d'amore e lusso per una coppia della Val de Marne. Lui, 50enne, piccolo imprenditore, ha infatti vinto 3,2 milioni di euro al lotto. Lei, ancora ignara, scoprirà la magnifica sorpresa a cena, il giorno degli innamorati, nel ristorante più caro ed elegante di Parigi. Una notizia che ha fatto balzare i cuori di molti francesi, che, dopo aver appreso la vicenda da Le Parisien, attendono il seguito della storia. d'amore eper una coppia dellaLui, 50enne, piccolo imprenditore, ha infatti vinto 3,2 milioni di euro al lotto. Lei, ancora ignara, scoprirà la magnifica sorpresa a cena, il giorno degli innamorati, nel ristorante più caro ed elegante diUna notizia che ha fatto balzare i cuori di molti francesi, che, dopo aver appreso la vicenda da Le Parisien, attendono il seguito della storia.

Il fortunato 50enne è riuscito a compiere una doppia impresa: ha indovinato i numeri del jackpot e sopratutto ha tenuto segreta la grossa vincita per 15 giorni, proprio per fare una sorpresa alla donna della sua vita. Per la cena di San Valentino, che si preannuncia indimenticabile, spenderà 1.000 euro.