Francia, dopo 200 anni anche le donne possono mettere i pantaloni

- Dopo duecento lunghi anni il ministro per le pari oppurtunità francese, Najat Vallaud-Belkacem, ha ufficialmente annunciato l’eliminazione dai registri della legge del 17 novembre 1800 che vietava alle donne l’uso dei pantaloni. Il giovane ministro ha scritto formalmente, che l’antica regola è da ritenersi non più in vigore perchè “caduta in desuetudine e incompatibile con il principio della parità tra sessi” .

Ma quale donna non ha mai indossato i pantaloni? Bene, in ogni caso le parigine che come tutte li hanno sempre indossati, lo hanno fatto illegalmente. La norma, non solo proibiva l’utilizzo dei pantaloni definendoli una forma di travestimento, ma prevedeva addirittura l’arresto e il carcere immediato. Salvo per i casi in cui l’abbandono degli abiti femminili era giustificato da gravi problemi di salute. Il provvedimento fu modificato nel 1892 e nel 1909, ammorbidendone i dettami. In quegli anni infatti, si poterono indossare gli incriminati pantaloni, ma solo per andare in bicicletta e a cavallo.

Il ministro ha dichiarato che l’obbiettivo della proibizione era quello di “circoscrivere l’accesso delle donne a determinati incarichi o occupazioni”. Una battaglia, quella della parità, ancora lunga e tortuosa e questa abrogazione super tardiva sembra volerci ricordare quante sono state e continuano ad essere le difficoltà.