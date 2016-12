"500 milioni a chi sposa mia figlia lesbica" folle offerta (con rilancio) del magnate di Hong Kong

foto Facebook Correlati Aveva già offerto 65 milioni

- E' bella, vive in una casetta vista mare da 14mila metri quadri e - se non bastasse - il fortunello che le metterà la fede al dito si troverà in tasca... una dote da 500 milioni di dollari. Insomma, Gigi Chao è la classica ragazza da sposare. Piccolo dettaglio, la rampolla è totalmente disinteressata al genere maschile. Lesbica, per farla breve. Ecco perché il padre ha deciso di offrire un piccolo cadeau a chi riuscirà a rubarle il cuore. Cinquecento milioni, appunto.