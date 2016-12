foto Tgcom24 Correlati Le pedine classiche e le nuove proposte 15:42 - Il destino delle pedine del Monopoli è in mano ai suoi fedelissimi fan. Il popolo di internet è chiamato a votare la pedina preferita. Quella che otterrà il minor consenso verrà mandata in pensione, per essere sostituita da una pedina tutta nuova. Save your token, in italiano Salva la tua pedina, è il nome della campagna che contagerà il web nei prossimi mesi. Quale tra lo Scarpone, il Ditale, la Cariola, lo Scottish Terrier, la Nave, il Cappello a cilindro, la Macchina da corsa e il Ferro da stiro ci lascerà per sempre e finirà in prigione? E quale tra i nuovi arrivi, l’Anello di Diamanti, la Chitarra, il Robot Giocattolo, il Gatto e l’Elicottero, entrerà a far parte della nuova versione?

I milioni di fan potranno votare fino al 5 febbraio sulla pagina Facebook ufficiale. A quel punto il Monopoli (o Monopoly nella versione originale) cambierà per sempre: una delle otto classiche pedine verrà eliminata dal gioco e sostituita con una pedina nuova di zecca, scelta tra i cinque nuovi soggetti. I più affezionati potranno addirittura portare avanti la loro personale campagna elettorale per salvare la pedina preferita condividendo su Facebook e Twitter immagini e video usando l'hashtag #tokenvote. Charles Darrow, l’inventore del Monopoly come lo conosciamo oggi, voleva che i giocatori utilizzassero degli oggetti della loro vita quotidiana, bottoni o centesimi, come pedine per tracciare il loro percorso sul tabellone. La sua nipotina gli suggerì invece di utilizzare i ciondoli di un braccialetto di metallo. Alla Parker Brothers piacque l’idea e, quando iniziò a produrlo e venderlo nel lontano 1935, decise di includere nel gioco delle pedine di metallo. Delle otto pedine classiche, il Ferro da Stiro, la Macchina da Corsa, il Ditale, lo Scarpone, il Cappello a Cilindro e la Nave facevano parte della prima serie in assoluto. Lo Scottish Terrier e la Cariola furono aggiunti nei primi anni ’50. In Italia, per salutare la pedina che andrà in “prigione” e celebrare l’arrivo della nuova, è prevista la più grande partita a Monopoly mai giocata. A febbraio tutta la penisola si trasformerà in un tabellone gigante e verrà attraversata fisicamente dalle nuove pedine grazie al supporto delle centinaia di fedelissimi fan, che le condurranno da una città all’altra, percorrendo tutta la nazione.

Lanciato nel lontano 1935 dalla Parker Brothers, di proprietà del colosso del giocattolo Hasbro, il Monopoly ha una storia che affonda nella leggenda. Le origini sembrano risalire al 1903, quando Elisabeth Magie Philips si inventò un gioco per spiegare la teoria economica e il concetto di monopolio nel mondo più semplice e immediato. Ma fu un ingegnere disoccupato di Atlantic City, Charles Darrow, che lo perfezionò fino a trasformarlo in quello che tutti conoscono ancora oggi, con tanto di probabilità e imprevisti. Dalla prima partita a Monopoly sono state costruite oltre sei miliardi di casette verdi e più di 2 miliardi di alberghi rossi. Prodotto in 43 lingue, diffuso in 111 paesi e con più di 300 milioni di scatole vendute è in assoluto il gioco in scatola più famoso e giocato al mondo. L’unico che, con l’arrivo della nuova pedina, si conferma come un classico a tutti gli effetti, ma in continua evoluzione.