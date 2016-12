Marte, nuove prove della presenza di acqua

Le osservazioni del team composto da scienziati di Caltech, Università dell’Arizona e Jet Propulsion Laboratory della Nasa hanno portato alla scoperta di strati di argilla e di carbonati sul fondo del cratere che fanno supporre che una volta, fosse pieno d’acqua.

Il McLaughin, però, non ha canali in entrata. Questo fa ipotizzare che la fonte di alimentazione del presunto lago fosse sotterranea. Gli indizi in questo senso non mancano.

Laghi alimentati da fonti sotterranee, di solito, si trovano a basse altitudini. Questo fa del McLaughlin un candidato ideale. Inoltre, le altre ricerche mostrano come, periodicamente, impatti meteorici hanno fatto emergere rocce alterate da fluidi idrotermali, in sostanza acqua calda, e non è escluso che fluidi del genere avessero riempito il cratere McLaughin, rendendolo un habitat ideale per forme di vita elementari.