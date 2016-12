Exter, beccati dalle telecamere a circuito chiuso mentre fanno sesso alla festa del sesso sicuro

- Cosa si fa al party sul sesso sicuro? Sesso, ovviamente. Questo è quello che hanno pensato due studenti inglesi dell’Università di Exter filmati nell’atto dalle telecamere a circuito chiuso del locale dove si teneva la festa. Secondo i giornali inglesi, si è trattato di un rapporto completo, secondo la stampa universitaria i giovani si sarebbero fermati, per così dire, poco prima.

La festa era stata organizzata da una fraternità studentesca a dicembre. Il video, secondo un portavoce dei promotori del party, è stato diffuso illegalmente e, sempre secondo la stessa fonte, è in corso un inchiesta per sostenere i due ragazzi scoperti nella flagranza della propria passione. La polizia sostiene, però, che nessuna violazione sia stata segnalata.

Il video sembra diventato un vero e proprio oggetto di culto, nell’Ateneo di Exter. Il giornale studentesco, Exter Tab, aveva chiesto con un sondaggio online se fosse il caso di pubblicare o meno il video. I lettori, in massa, (l’83%) hanno risposto di sì. Ma, dopo una consulenza legale, la redazione ha deciso di non mettere in pagina il filmato.

Questa non è la prima controversia sollevata dal party per il sesso sicuro. Alcuni, infatti, avevano tacciato di razzismo il tema tribale della festa.