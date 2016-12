Agli inglesi piace ancora il bianco e nero

Una sorta di censimento ha svelato il curioso patrimonio, imputando il fatto al vantaggio economico che ne deriva: infatti il canone per il bianco e nero costa solo 49 sterline (circa 60 euro), a fronte delle 145,50 (circa 180 euro) degli apparecchi più moderni.

C’è chi però non è d’accordo con queste motivazioni, come il curatore del National Media Museum di Bradford, Loige Baird. Secondo quest’ultimo la scelta di possedere un tv anni '50 è legata ad una profonda nostalgia per il passato, o comunque al fatto di considerare tali apparecchi come dei must haves, ossia dei pezzi d’arredamento irrinunciabili.