Russia, titolare di un sexy shop paga il suo debito al fisco con bambole gonfiabili

- Non avendo un rublo per pagare i suoi debiti col fisco, il titolare di un sexy shop russo ha proposto agli ufficiali giudiziari, presentatisi nel suo negozio, di confiscare due bambole gonfiabili: l'episodio, come riferisce l'agenzia Itar-Tass, si è verificato nella città siberiana di Citha, ai confini con la Mongolia, nota per aver ospitato a lungo nella sua prigione l'ex patron di Yukos Mikhail Khodorkovski.