08:40

- Cosa non si fa per i figli. In Cina il padre di un ragazzo di 23 anni ha assoldato un gruppo di “killer” per dare la caccia e uccidere ripetutamente il personaggio del figlio nel suo gioco di ruolo preferito. L’obiettivo dell’uomo è quello di dissuadere il giovane dal giocare tutto il giorno, nella speranza che trovi presto un lavoro.