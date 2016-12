foto Dal Web

10:31

- Un tempo, in Cina c’era il problema di come contenere le nascite. Oggi, con l’economia in espansione, anche la fertilità di coppia diventa un problema. Per questo, un ospedale della provincia di Songhziniao, nella città di Wuhan, ha arredato delle stanze come “camere dell’amore” con tanto di giocattoli erotici, film pornografici e travestimenti da infermiera e da hostess.