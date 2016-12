- Una ragazza di 15 anni ha sporto causa contro lo stato dell’Islanda per ottenere il diritto legale di chiamarsi “leggera brezza” (Blaer in islandese). La ragazza è stata battezzata con questo nome, ma il suo paese non permette che ai bambini vengano dati nomi diversi da quelli che appaiono nella lista approvata dal governo. Una regola comune anche ad altri paesi, tra cui Germania e Danimarca, e che nasce per preservare i bambini dall’imbarazzo di eventuali prese in giro.

La madre della ragazza ha detto di aver saputo che il nome scelto per la figlia era illegale solo dopo che il prete che l’aveva battezzata la informò di aver commesso un errore. In particolare il nome Blaer non è consentito perché grammaticalmente richiede un articolo maschile, anche se lo stesso nome era stato utilizzato dal premio Nobel islandese Halldor Laxness in un famoso romanzo per un personaggio femminile. I nomi propri in Islanda sono molto più importanti dei cognomi: sono i primi ad apparire negli elenchi telefonici e lo stesso presidente, Olafur Ragnar Grimsson, viene chiamato semplicemente Olafur. Come conseguenza della regola, quindi, la giovane è ora conosciuta solo come Stulka (ragazza) e ciò le ha già provocato diversi problemi burocratici.

L’Islanda non è comunque il solo paese ad impedire l’uso di alcuni nomi, anzi, la lista è piuttosto lunga. Qui sotto la “top ten” dei nomi vietati più curiosi: mentre l'Islanda vieta anche il comunissimo Carolina (la c non fa parte del loro alfabeto), l’Italia ha vietato a una coppia di genitori di chiamare il proprio pargolo Venerdì. Particolare anche il caso cinese, nella lingua degli ideogrammi è vietato chiamarsi @, mentre saremmo curiosi di conoscere i genitori danesi che volevano chiamare il figlio Anus...