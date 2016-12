Gb, donne più sexy se indossano i tacchi

Il metodo utilizzato dagli studiosi si chiama “display del punto luce” e consiste nell’utilizzo di marcatori accesi posizionati intorno al corpo. Con questa tecnica la faccia e il torace di ciascuna delle 12 donne partecipanti all’esperimento, che indossavano i tacchi, venivano oscurati mentre solo alcune parti del corpo illuminate rimanevano visibili. Gli studiosi hanno poi chiesto al gruppo di persone scelte come “giudici” di distinguere il sesso delle persone in base al loro modo di camminare e hanno visto che il tacco faceva la differenza. Se, infatti, la donna non indossava scarpe alte aveva il doppio delle possibilità di essere scambiata per un uomo. Dunque in tutte le situazioni proposte al campione le donne venivano considerate più femminili se indossavano tacchi, e questo probabilmente perché con le scarpe alte i passi sono più brevi e i fianchi si muovono di più.

In sintesi lo studio dimostrerebbe, come hanno spiegato i ricercatori, intervistati dalla rivista “Evolution and Human Behaviour”, che “ i tacchi alti possono enfatizzare aspetti del modo di camminare delle donne legati alla sfera sessuale che potrebbero suscitare l’interesse da parte degli uomini e allo stesso tempo far mettere in allerta le altre donne da possibili concorrenti nella ricerca di un partner”.