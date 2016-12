In una classifica le scoperte più banali del 2012

Al primo posto nell'elenco si trova uno studio pubblicato da "Personality and Social Psychology Bulletin" secondo cui un partner serio e affidabile ha più possibilità di diventare un buon genitore rispetto a una cattiva persona. Non va meglio se si fa scorrere l'elenco. In base a una ricerca pubblicata sul "Journal of Personality and Social Psychology", infatti, si scopre che, sorpresa delle sorprese, si preferisce uscire, a parità di altri requisiti, con un partner bello.

Ma la fiera delle banalità non risparmia neanche alcol e droga, ampiamente sviscerati dalla comunità scientifica. Una ricerca di "Alcoholism: Clinical & Experimental Reaserch" ha dimostrato addirittura che se si beve prima di uscire e poi si beve anche quando si è fuori, si è bevuto di più che se si evita di ingerire alcol in casa. Mentre un altro "utilissimo" studio ha posto l'accento sulla correlazione tra assunzione di alcol e gli incidenti automobilistici. Ci voleva, infine, la prestigiosa rivista "Pnas" per sapere che chi fa largo uso di marijuana da ragazzo potrebbe andare incontro a un abbassamento del quoziente intellettivo.

Insomma tutti risultati che non fanno esattamente sobbalzare sulla sedia dallo stupore. Tuttavia la rivista "Scientific American" ha spezzato una lancia a favore dei ricercatori sottolineando che "per gli scienziati la risposta a una domanda o la soluzione di un problema non sono vere finché non sono provate, e questo vuol dire che qualche volta rivelano ciò che per i comuni mortali è ovvio".