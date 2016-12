12:55

- A 24 ore dal fatidico 21 dicembre 2012, il mondo delle scommesse ha le quote pronte in vista della fine del mondo. Come sarà? Sotto quali forme l'umanità verrà cancellata? L’Apocalisse il 21 dicembre si gioca a 5000 mentre la possibilità che la fine del mondo si verifichi comunque entro il 2012 vale 3000 volte la posta.