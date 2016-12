Australia: scopre sette vipere nel guardaroba

foto Dal Web 12:28 - Aveva trovato delle uova mentre giocava nel suo giardino di Queensland, in Australia, ma non sapeva a quale specie animale appartenessero. Così Kyle Cumming, un bambino di tre anni, ha chiesto alla mamma una scatola e le ha riposte al suo interno, conservando poi il contenitore nell’armadio. Di che tipo di animali si trattasse lo ha scoperto sua mamma, Donna Sim, diverse settimane dopo, quando si è ritrovata nel guardaroba della camera da letto ben sette serpenti marroni appartenenti alla seconda specie più mortale al mondo. - Aveva trovato delle uova mentre giocava nel suo giardino di Queensland, in Australia, ma non sapeva a quale specie animale appartenessero. Così Kyle Cumming, un bambino di tre anni, ha chiesto alla mamma una scatola e le ha riposte al suo interno, conservando poi il contenitore nell’armadio. Di che tipo di animali si trattasse lo ha scoperto sua mamma, Donna Sim, diverse settimane dopo, quando si è ritrovata nel guardaroba della camera da letto ben sette serpenti marroni appartenenti alla seconda specie più mortale al mondo.

I veterinari del Wildlife hanno dichiarato che la donna è stata molto fortunata ad aver trovato i rettili quando ancora non erano abbastanza grandi da esser in grado di aprire da soli la scatola ed uscire.

La signora Sim ha dichiarato di essere rimasta scioccata quando ha scoperto di avere dei serpenti nell’armadio e che non sapeva assolutamente di che tipo di uova si trattasse quando ha dato il contenitore al figlio. I rettili sono stati poi consegnati ad un santuario locale e rimessi in libertà. Questo tipo di serpenti è molto diffuso in Australia ed è responsabile della maggior parte dei morsi letali registrati nel Paese.