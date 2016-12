Gangnam Style per salvare gli oceani

foto Dal Web Correlati Il video del Gangnam Style di Greenpeace 18:05 - È arrivata la versione green del Gangam Style, il video più visto nella storia di Youtube, che ha fatto ballare milioni di persone al mondo, tra cui anche Madonna. Ad essere contagiati dal ballo del rapper sudcoreano, questa volta è l’equipaggio della Rainbow Warrior, la nave di Greenpeace impegnata in un tour di documentazione della pesca al tonno nell'Oceano Indiano. Il personale di bordo ha così deciso di realizzare un video nel proprio tempo libero per veicolare, attraverso il brano, il messaggio della campagna. - È arrivata la versione green del Gangam Style, il video più visto nella storia di Youtube, che ha fatto ballare milioni di persone al mondo, tra cui anche Madonna. Ad essere contagiati dal ballo del rapper sudcoreano, questa volta è l’equipaggio della Rainbow Warrior, la nave di Greenpeace impegnata in un tour di documentazione della pesca al tonno nell'Oceano Indiano. Il personale di bordo ha così deciso di realizzare un video nel proprio tempo libero per veicolare, attraverso il brano, il messaggio della campagna.

Ogni membro dell'equipaggio, dalla cuoca americana al radio operatore panamense, al marinaio argentino, hanno così iniziato a ballare nei momenti di pausa per realizzare questo video a costo zero per l’organizzazione: la nave e l'elicottero che si vedono nel filmato, infatti, erano già impegnati per le ricognizioni.



"Eravamo in Mozambico per un monitoraggio congiunto con gli ufficiali del governo locale contro il fenomeno della pesca illegale. “È stata Moon, giovanissima coreana di Seul salita a bordo come traduttrice, a mostrarci il video" racconta Giorgia Monti, responsabile campagna Mare di Greenpeace Italia protagonista del video.



Ogni mezzo, dunque, pare essere utile per parlare di questo rischio. Dall'Oceano Indiano, spiega Giorgia Monti, "arriva circa un quarto del tonno commercializzato a livello mondiale, ma si stima che il 18% della pesca sia illegale. E questo, unito a una pesca eccessiva e spesso distruttiva, sta mettendo a serio rischio le risorse ittiche, e non solo".