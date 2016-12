Profezia Maya: spopolano i kit di sopravvivenza

foto Dal Web 18:06 - Tra dieci giorni, il 21 dicembre, finirà il mondo, almeno secondo quanto previsto dalla profezia Maya. Così, per chi teme di assistere a scene apocalittiche ma spera di sopravvivere, impazza nel web la ricerca di una possibile salvezza. Tra kit di sopravvivenza, gadget e rifugi sotterranei c’è soltanto l’imbarazzo della scelta. - Tra dieci giorni, il 21 dicembre, finirà il mondo, almeno secondo quanto previsto dalla profezia Maya. Così, per chi teme di assistere a scene apocalittiche ma spera di sopravvivere, impazza nel web la ricerca di una possibile salvezza. Tra kit di sopravvivenza, gadget e rifugi sotterranei c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Il business è garantito da una varietà di proposte per tutte le tasche: tra i prodotti più pubblicizzati ci sono scatolette di cibo a lunga conservazione, filtri per depurare l’acqua, una lampadina a raggi UV che in 90 secondi disinfetta i liquidi da virus e batteri, medicinali, valigette da pronto soccorso e walky-talky per comunicare.

Ma c’è chi ha pensato anche a fare scorte di carburante per l’utilizzo di eventuali mezzi blindati o anfibi. Immancabili le tute protettive contro qualsiasi tipo di attacco, tra cui quello nucleare e batteriologico, maschere antigas e coltelli. Tra gli appassionati e i superstiziosi, poi, si sono diffusi anche gli orologi che segnano il conto alla rovescia fino al momento dell’apocalisse. Per chi ha 228 euro da spendere, un sito mette in vendita un visore notturno a raggi infrarossi.

A prezzi molto più alti, alcune aziende statunitensi promettono la salvezza in veri e propri bunker costruiti ad hoc. E c’è anche chi beve per non pensarci: uno dei birrifici più antichi degli Stati Uniti ha creato, proprio per l’occasione, la birra 2012 Black Ale, scura dal gusto forte.

Se il mondo trema, in Italia ogni occasione è buona per far baldoria, come cene e aperitivi da “fine del mondo”. Su Twitter uno degli hashtag più diffusi a livello mondiale è #Maya; ma in Italia, così come negli altri Paesi, si sono diffusi #21dicembre e #finedelmondo o quelli dove ognuno esprime la propria opinione come #nonpuofinireilmondoperche.